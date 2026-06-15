נתניהו למשפחתו של אוהד יערי הי"ד: "כולנו התרשמנו מאצילות הנפש שלו"

אוהד יערי ז"ל ( ללא קרדיט )

שבוע לאחר נפילתו של סמל אוהד יערי הי"ד, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי שנהרג בדרום לבנון, שלח ראש הממשלה בנימין נתניהו מכתב תנחומים אישי למשפחתו.

"אני מבקש להביע כאב עמוק על נפילת אהובכם, סמל אוהד יערי ז"ל, במערכה מול אויבי ישראל בלבנון כחלק ממלחמת התקומה" כתב. מלא באור "התבוננתי בתמונתו של אוהד מלא האור, כשהוא במדי צה"ל. שמעתי על החינוך שקיבל בביתכם לאהבת העם והמדינה, על התורה שספג בישיבת 'מעלות', ועל תודעת השליחות שכיוונה את דרכו בחיים שנגדעו בטרם עת". נתניהו הוסיף במכתב כי אוהד "יצא לקרב בדרום לבנון כדי להבטיח את ביטחונם ושלומם של תושבי ישראל"

המכתב מראש הממשלה ( צילום: ללא )

"נחישות וענווה כובשת"

בהמשך המכתב תיאר נתניהו את אישיותו של יערי: "דמותו של אוהד מיזגה נחישות וכוח רצון, אמונה בצדקת הדרך ושאיפה למצוינות, טוב לב, נתינה לאחרים וענווה כובשת. אצילות הנפש שלו ינקה מאצילות הנפש שלכם. כולנו התרשמנו מכך בימים האחרונים".

ראש הממשלה חתם את מכתבו במילים: "יהי זכרו של אוהד הנפלא, מטובי בניה של העיר רחובות, שמור בקרבנו לעד".

כזכור, יערי, בן 21 מרחובות, היה תלמיד ישיבת ההסדר מעלות ושירת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי. לאחר נפילתו ספד לו רבו בישיבה, הרב שי הוד, ואמר כי "כל מי שנפגש איתו נשבה בקסמו. הוא היה בעל ענווה גדולה, אהוב מאוד בישיבה ובעל רצון עמוק לעבוד את ה' מתוך חיבור ופשטות".