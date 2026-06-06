"כולם נשבו בקסמו" הר"מ של אוהד יערי הי"ד סופד לתלמידו

הרב שי הוד ר"מ בישיבת מעלות, סופד לתלמידו שנפל: "היה חברתי, בעל ענווה גדולה מאוד. היה לו רצון לעבוד את השם מתוך פשטות."

הערב הותר לפרסום על נפילתו של סמל אהד יערי הי"ד (21) מרחובות, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי. יערי, תלמיד בישיבת ההסדר מעלות, הותיר אחריו את הוריו, נעמה ודוד, ואת שלושת אחיו, משה, אמיתי ודביר.

"אהד היה בחור מיוחד במינו"

הרב שי הוד, הר"מ של יערי בשיעור ג', מספר: "אהד היה בחור מיוחד במינו. כל מי שנפגש איתו נשבה בקסמו. היה חברתי, בעל ענווה גדולה מאוד. היה לו רצון לעבוד את השם מתוך חיבור, העמקה, פשטות. בדיוק על הרקע הזה הוא הגיע עד למעלות, אחרי פגישה עם ראש הישיבה הרב יהושע ויצמן. הבחירה שלו להגיע מרחובות הייתה מתוך חיפוש אחר האמת".

עוד הוסיף הרב הוד: "אהד היה לוחם ואדם מיוחד, בעל ידע כללי נרחב, רחב אופקים. הוא היה אהוב מאוד בישיבה, מעמיק, חושב, לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. בעל מידות טובות מאוד ויחסי אנוש מיוחדים במינם. משתתפים בצער הכבד של המשפחה".

מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר: "בית איגוד ישיבות ההסדר מבכה מרה את נפילתו של החייל סמל אהד יערי ז"ל, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, תלמיד בישיבת ההסדר מעלות, שנפל במלחמת המצווה. בשם ראשי ישיבות ההסדר וכלל הרבנים והתלמידים, אנו מחבקים את המשפחה, את רבני הישיבה, תלמידיה ובוגריה בשעה קשה זו ומתפללים לניצחון מוחץ של חיילינו הגיבורים על אויבינו השפלים והאכזריים. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים".