הותר לפרסום: סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות נהרג בלבנון

הותר לפרסום כי ביום שישי נהרג בדרום לבנון סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות לוחם בחטיבת גבעתי. הוא שירת בחטיבת גבעתי. טרם פורסם מועד הלווייתו

הותר לפרסום: סמל אוהד יערי בן 21, לוחם בחטיבת גבעתי, תושב רחובות נהרג בדרום לבנון.

נסיבות המקרה נבדקות, אך ככל הנראה הוא נהרג מפליטת כדור. דובר צה"ל מסר: "נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו ממצאיה לפרקליטות הצבאית".

טרם נמסר מועד הלווייתו.

בהודעה שהתפרסה ניחמו את הסבא והסבתא תושבי הישוב: "משתתפים בצערה העמוק של משפחת שרמן מיד בנימין ומחבקים את יעקב ותרצה, עם היוודע הבשורה הקשה על נפילתו הבוקר בלבנון של נכדם, אוהד יערי ז"ל, לוחם בחטיבת גבעתי."

"תנחומינו הכנים לאיתמר וצופי שרמן, לגדעון ורונית שרמן ולכל בני המשפחה."