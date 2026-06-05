הותר לפרסום: 2 קציני צה"ל נפצעו קשה בתקריות בדרום לבנון

אחרי תחילת הפסקת האש: הותר לפרסום כי שני קצינים לוחמים נפצעו באורח קשה, וקצין לוחם נוסף נפצע באורח קל, בשני אירועים שהתרחשו ביממה האחרונה בדרום לבנון.

לפי דובר צה"ל, בתקרית הראשונה שהתרחשה אתמול (חמישי) קצין לוחם נפצע באורח קשה, כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. באירוע השני שהתרחש הבוקר, נאמר כי קצין לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם נוסף נפצע באורח קל במהלך היתקלות עם מחבלי חיזבאללה.

בצה"ל אמרו כי בשני האירועים, הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

כזכור, אמש הותר לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, נפל בקרב בדרום לבנון. למברג ז"ל היה קצין שריון בגדוד 75, עוצבת ׳סער מגולן' (7). למברג נהרג אחרי שמחבל חיזבאללה ירה נ"ט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני הפועלים בדרום לבנון, צפונית לנהר הליטאני. מיד אחרי האירוע, כוחות צה"ל תקפו מהאוויר ובאמצעות אריטלריה תשתיות של חיזבאללה במרחב.