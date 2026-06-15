לפני הוליווד ולפני הרשתות החברתיות: סיפורה של הכוכבת הראשונה בעולם

יותר ממאה שנה אחרי מותה, שמה של שרה ברנארד עדיין מעורר סקרנות והערצה ברחבי העולם. כעת מגיע לבתי הקולנוע בישראל הסרט הצרפתי "שרה ברנארד – האלוהית", סרטו של הבמאי גיום ניקלו, המבקש להציג מחדש את דמותה של מי שנחשבת בעיני רבים לכוכבת הראשונה בהיסטוריה.

בניגוד לסרטים ביוגרפיים קלאסיים, "שרה ברנארד – האלוהית" אינו מנסה לספר את סיפור חייה מתחילתו ועד סופו. במקום זאת הוא מתמקד בכמה רגעים מכריעים בשלושת העשורים האחרונים של חייה המקצועיים והאישיים, בהם שיא תהילתה לצד התקופות הקשות ביותר שעברה.

במרכז הסרט ניצבת השחקנית הצרפתייה סנדרין קיברלן, המגלמת את ברנארד בתקופה שבה הייתה כבר סמל תרבות בינלאומי. לצידה מופיע לורן לאפיט בתפקיד השחקן לוסיאן גיטרי, עמו ניהלה ברנארד מערכת יחסים סוערת. האישה שהקדימה את זמנה שרה ברנארד נולדה בפריז בשנת 1844 בשם הנרייט רוזין ברנאר. בתה של אם יהודייה ממוצא הולנדי, היא צמחה מילדות לא פשוטה אל פסגת עולם התיאטרון הצרפתי והבינלאומי. לאורך הקריירה שלה שברה שוב ושוב מוסכמות חברתיות ותרבותיות. היא לא היססה לגלם תפקידי גברים על הבמה, כולל את דמותו של המלט, והפכה לאחת השחקניות הראשונות שהשיגו מעמד בינלאומי חסר תקדים. ברנארד הופיעה בחמש יבשות, הקימה להקה משלה, ניהלה תיאטראות בפריז והייתה אחת הדמויות המפורסמות ביותר בעולם עוד לפני עידן הקולנוע והטלוויזיה. כינויים כמו "קול הזהב", "האלוהית" ו"אשת הסקנדל" ליוו אותה לאורך חייה.

"שרה ברנארד – האלוהית" חוזר אל שנות התהילה של הכוכבת שהפכה לאגדה עוד בחייה ( צילום: איב קאפה באדיבות עדן סינמה )

לא רק כוכבת

מעבר לקריירה האמנותית המרשימה, ברנארד הייתה גם דמות ציבורית מעורבת. במהלך המצור על פריז בשנת 1870 הפכה את התיאטרון שבו עבדה לבית חולים עבור פצועי מלחמה. בהמשך התייצבה לצד הסופר אמיל זולא בפרשת דרייפוס והביעה התנגדות פומבית לעונש המוות.

הסרט מתייחס גם לרוח החופשית שאפיינה אותה. היא ניהלה מערכות יחסים רבות, התעלמה ממוסכמות חברתיות ונחשבה בעיני בני תקופתה לאישה יוצאת דופן שסירבה לקבל מגבלות מכל סוג.

"היינו צריכים להמציא אותה מחדש"

אחד האתגרים הגדולים של יוצרי הסרט היה להביא למסך את דמותה של ברנארד מבלי לנסות לחקות במדויק את סגנון המשחק שלה.

לצד הקריירה המפוארת, חייה האישיים של שרה ברנארד הסעירו את פריז לא פחות מהופעותיה על הבמה ( צילום: איב קאפה באדיבות עדן סינמה )

לפי עדויות וקטעי ארכיון, סגנונה התיאטרלי עורר התפעלות עצומה בזמנו, אך עלול להיראות מוגזם בעיני קהל מודרני. לכן ביקש הבמאי גיום ניקלו מקיברלן שלא לחקות את ברנארד אלא לנסות להבין מה הפך אותה לתופעה כה יוצאת דופן.

קיברלן עצמה סיפרה כי התכוננה לתפקיד במשך חודשים, קראה ביוגרפיות, זיכרונות ומחקרים על ברנארד ואף עבדה עם מדריך משחק כדי למצוא את הקול הייחודי של הדמות.

לדבריה, העבודה על הסרט אפשרה לה להבין כיצד הצליחה ברנארד לרתק קהלים ברחבי העולם: "היינו צריכים להמציא את שרה מחדש כדי להבין מדוע היא הייתה כל כך מרשימה, מדוע אנשים בכו בגללה ולמה גברים ונשים התעלפו כשהיא נכנסה לחדר".

שרה ברנארד ולוסיאן גיטרי. הסרט חוזר אל השנים שבהן הפכה השחקנית הצרפתייה לאגדה חיה ( צילום: איב קאפה באדיבות עדן סינמה )

הכוכבת הראשונה בהיסטוריה

אולי הדבר המעניין ביותר בסיפורה של ברנארד הוא עד כמה הוא מזכיר את עולם הסלבריטאים של ימינו. הרבה לפני כוכבי הקולנוע, הזמרים ומשפיעני הרשת, היא הצליחה להפוך את עצמה למותג בינלאומי.

היא הייתה שחקנית, מנהלת תיאטרון, סופרת, פעילה חברתית ואשת ציבור. היא ידעה לייצר שערוריות, לעורר דיונים ציבוריים ולמשוך תשומת לב תקשורתית בכל מקום אליו הגיעה.

"שרה ברנארד – האלוהית" מבקש להזכיר לקהל המודרני כי הרבה לפני שהומצא המושג "סלב", הייתה אישה אחת שעשתה זאת ראשונה.

הסרט יעלה לאקרנים בישראל ב־2 ביולי בהפצת עדן סינמה.