עוד לפני פרק הסיום: "מפרץ האלמנות" חודשה לעונה שנייה

ימים ספורים לפני שידור פרק סיום העונה הראשונה, אפל TV הודיעה כי חידשה את סדרת האימה־קומדיה "מפרץ האלמנות" לעונה שנייה.

ההכרזה מגיעה לקראת שידור פרק הסיום של העונה הראשונה ב־17 ביוני, ומלווה בהודעה נוספת של אפל על הסכם כולל רב־שנתי עם יוצרת הסדרה, התסריטאית והמפיקה קייטי דיפולד. המהלך מעיד על האמון שמעניקה החברה לאחת הסדרות החדשות הבולטות שלה השנה.

מפרץ האלמנות" עלתה לשירות הסטרימינג של אפל ב־29 באפריל והצליחה במהירות למשוך תשומת לב בזכות השילוב הלא שגרתי בין אימה, מסתורין וקומדיה. הסדרה זכתה לביקורות חיוביות והפכה לאחת ההפתעות הגדולות של עונת האביב בטלוויזיה. במרכז העלילה ניצב טום לופטיס, ראש עיירה קטנה באי מבודד מול חופי ניו אינגלנד, בגילומו של זוכה האמי מתיו ריס. לופטיס מנסה להחיות את הכלכלה המקומית ולהפוך את המקום ליעד תיירותי מצליח. הבעיה היא שרבים מהתושבים משוכנעים שהאי מקולל, וככל שמספר המבקרים גדל, מתחילים להתרחש אירועים שנראו בעבר כמו אגדות מקומיות חסרות בסיס.

ניל קייסי ב"מפרץ האלמנות" ( צילום: Apple TV )

הסדרה מתארת עיירה מנותקת כמעט לחלוטין מהעולם המודרני. אין בה רשת Wi Fi מסודרת, הקליטה הסלולרית מוגבלת, והתושבים מתקשים להשתחרר מאמונות ישנות ומסיפורים שעוברים מדור לדור. בתוך המציאות הזו מנסה לופטיס לבנות עתיד טוב יותר עבור בנו המתבגר ולהציל את הקהילה מקריסה כלכלית.

את "מפרץ האלמנות" יצרה קייטי דיפולד, המשמשת גם כשואוראנרית ומפיקה בפועל. לצידה עומד המפיק והבמאי הירו מוראי, זוכה פרס אמי, שביים חמישה מפרקי העונה הראשונה. את יתר הפרקים ביימו טיי ווסט, סם דונובן ואנדרו דה־יאנג.

מת'יו רייס ב"מפרץ האלמנות" ( צילום: Apple TV )

לצד ריס משתתפים בסדרה קייט או'פלין, סטיבן רוט, קינגסטון רומי סאות'וויק, קווין קרול ודייל דיקי. עוד נמנים עם צוות השחקנים קיי קאלן וזוכה האמי ג'ף הילר.

בהודעת החידוש שמרה דיפולד על ההומור שמאפיין את הסדרה ואמרה כי "העונה השנייה עוסקת בכך שהכול נהדר באי ואין שום סיבה לדאגה".

באפל לא חשפו פרטים נוספים על העלילה הצפויה בעונה החדשה, אך עצם ההחלטה לחדש את הסדרה עוד לפני שידור פרק הסיום מלמדת על שביעות הרצון של החברה מהביצועים שלה ומהתגובות שקיבלה מהקהל מאז עלייתה לאוויר.

ג'ף הילר וקייט או'פלין ב"מפרץ האלמנות" ( צילום: Apple TV )

אפל הודיעה על עונה שנייה עוד לפני שידור פרק הסיום ( צילום: Apple TV )