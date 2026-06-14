היה לכם היום זמן לחדשות , אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"ח"כ יעקב אשר שיגר אזהרה לנתניהו שאולי החרדים לא ילכו עם גוש הימין בבחירות הקרובות.

'בלענו לא מעט צפרדעים על דברים שהם לא השקפת העולם שלנו כמו ההתנחלויות והיום אנחנו אומרים שגוש הימין דואג לעצמו ולא לציפור הנפש שלנו'. כה אמר אשר.

נו, באמת, אשר. למי אתה מנסה למכור את האיומים האלה? הרי כולם יודעים איך עובד הקרקס הפוליטי לפני הבחירות: בסוף, כמו תמיד, החרדים ילכו עם מי שיבטיח להם הכי הרבה הבטחות.