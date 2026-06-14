היה לכם היום זמן לחדשות , אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?
אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,
בתוספת דעה אישית עם חיוך.
זו הנקודה האדומה להיום:
"ח"כ יעקב אשר שיגר אזהרה לנתניהו שאולי החרדים לא ילכו עם גוש הימין בבחירות הקרובות.
'בלענו לא מעט צפרדעים על דברים שהם לא השקפת העולם שלנו כמו ההתנחלויות והיום אנחנו אומרים שגוש הימין דואג לעצמו ולא לציפור הנפש שלנו'. כה אמר אשר.
נו, באמת, אשר. למי אתה מנסה למכור את האיומים האלה? הרי כולם יודעים איך עובד הקרקס הפוליטי לפני הבחירות: בסוף, כמו תמיד, החרדים ילכו עם מי שיבטיח להם הכי הרבה הבטחות.
דברים שרואים לפני ואחרי הבחירות
"ח"כ אשר, תענה ברצינות מציפור נפשך:
אתה תשב בקואליציה עם יאיר גולן ויאיר לפיד?
הם יתנו לך חוק גיוז לא חוק גיוס!
האיומים האלה הם לא יותר ממשחק קבוע וצפוי מראש וכולם מפסידים.
בזמן שאתה עסוק בלספור צפרדעים ולבכות על ציפורי נפש, החברים שלך בציונות הדתית מתעסקים במציאות האמיתית.
בתקופה ביטחונית מורכבת ולא צפויה כל כך, כשהם מנסים להחזיר את השקט ליהודה ושומרון, להתיישב מחדש ביישובים שפונו בעבר ולחזק את המדינה, אתה עסוק בלסחוט הבטחות ליום שאחרי.
אז אולי פעם צפרדעים היו מכה שכתובה בתורה, אבל מי שיקפוץ היום מעל המחלוקות יוכל ביום הבוחר לזנק בסקרים!"
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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.
"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!
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