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חדשות פוליטי מדיני

הח"כ החרדי מטיל פצצה: זה הגוש איתו נלך אחרי הבחירות

חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה, התייחס להרכב הממשלה הבאה וחשף עם מי מפלגתו תלך

08:55
8 תגובות
הח"כ החרדי מטיל פצצה: זה הגוש איתו נלך אחרי הבחירות
צילום: (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

חבר הכנסת יעקב אשר (יהדות התורה) משמיע הבוקר (ראשון) אזהרה דרמטית ומפורשת לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומבהיר כי השותפות ההיסטורית של המפלגות החרדיות עם גוש הימין אינה מובנת מאליה ואינה מובטחת לקראת הבחירות הבאות.

בריאיון שקיים עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, הביע ח"כ אשר דאגה עמוקה מהקרע ההולך ומעמיק בין הציבור החרדי לכלל החברה הישראלית, וטען כי השותפות הפוליטית הנוכחית כבר אינה משרתת את האינטרסים החיוניים של מצביעיו.

"בלענו צפרדעים בנושא ההתנחלויות"

בדבריו, פתח אשר בביקורת נוקבת על המחיר האידיאולוגי ששילמו המפלגות החרדיות בשל חברותן הממושכת בבלוק הימין, והבהיר כי תם העידן שבו החרדים מתגייסים אוטומטית למען מטרותיהם של חלקי הקואליציה האחרים.

"בלענו לא מעט צפרדעים על דברים שהם לא חלק מהשקפת העולם שלנו, כמו נושא ההתנחלויות", קבל ח"כ אשר בגלוי. "היום אנחנו אומרים שהגוש הזה (הימין) דואג לעצמו, ולא לציפור הנפש שלנו".

פתיחת דלת לגוש השינוי?

בעקבות הדברים, נשאל חבר הכנסת באופן ישיר האם קיים תרחיש שבו יהדות התורה תפנה להרכבת ממשלה חלופית ותשתף פעולה עם ראשי גוש השינוי לאחר הבחירות הבאות.

תשובתו של אשר הבהירה כי המפלגות החרדיות מגדירות את עצמן מעתה ככוח עצמאי לחלוטין במפה הפוליטית. "יש לנו את הגוש שלנו, גוש של התורה, שהוא מבחינת השקפת העולם האמיתית הדבר שמגן על עם ישראל", סיכם אשר. "מי שיצטרף לגוש שלנו ויבין את העניין הזה – אנחנו יכולים להיות איתו".

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תגובות

8
7
אחת
לפני שעה

החרדים תמיד ילכו עם גוש הכסף מכיון שהכסף הוא אומנותם

1
חיים
לפני שעה

ואתה תלך עם קרח לדבר לשון הרע

6
גל
לפני שעה

לכו עם אייזנקוט או בנט נראה מה יצא

5
ישר
לפני שעה

השמאל כזה טיפש עם ההסתה נגד החרדים שהוא גורם שאין באמת לחרדים אופציה. צאו מהסרט שהחרדים ילכו עם השמאל.