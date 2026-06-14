הח"כ החרדי מטיל פצצה: זה הגוש איתו נלך אחרי הבחירות

חבר הכנסת יעקב אשר (יהדות התורה) משמיע הבוקר (ראשון) אזהרה דרמטית ומפורשת לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומבהיר כי השותפות ההיסטורית של המפלגות החרדיות עם גוש הימין אינה מובנת מאליה ואינה מובטחת לקראת הבחירות הבאות.

בריאיון שקיים עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, הביע ח"כ אשר דאגה עמוקה מהקרע ההולך ומעמיק בין הציבור החרדי לכלל החברה הישראלית, וטען כי השותפות הפוליטית הנוכחית כבר אינה משרתת את האינטרסים החיוניים של מצביעיו.

"בלענו צפרדעים בנושא ההתנחלויות"

בדבריו, פתח אשר בביקורת נוקבת על המחיר האידיאולוגי ששילמו המפלגות החרדיות בשל חברותן הממושכת בבלוק הימין, והבהיר כי תם העידן שבו החרדים מתגייסים אוטומטית למען מטרותיהם של חלקי הקואליציה האחרים.

"בלענו לא מעט צפרדעים על דברים שהם לא חלק מהשקפת העולם שלנו, כמו נושא ההתנחלויות", קבל ח"כ אשר בגלוי. "היום אנחנו אומרים שהגוש הזה (הימין) דואג לעצמו, ולא לציפור הנפש שלנו".

פתיחת דלת לגוש השינוי?

בעקבות הדברים, נשאל חבר הכנסת באופן ישיר האם קיים תרחיש שבו יהדות התורה תפנה להרכבת ממשלה חלופית ותשתף פעולה עם ראשי גוש השינוי לאחר הבחירות הבאות.

תשובתו של אשר הבהירה כי המפלגות החרדיות מגדירות את עצמן מעתה ככוח עצמאי לחלוטין במפה הפוליטית. "יש לנו את הגוש שלנו, גוש של התורה, שהוא מבחינת השקפת העולם האמיתית הדבר שמגן על עם ישראל", סיכם אשר. "מי שיצטרף לגוש שלנו ויבין את העניין הזה – אנחנו יכולים להיות איתו".