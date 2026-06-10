רגע דרמטי התרחש היום (רביעי) במליאת הכנסת, כאשר שלושה חברי כנסת מהליכוד הצביעו נגד חוק יסוד לימוד תורה שקידמו המפלגות החרדיות. ח"כ יולי אדלשטיין, משה סולומון ח"כ דן אילוז הפכו לבודדים בקואליציה שהתנגדו בגלוי לחוק, בעוד חברי האופוזיציה מחאו כפיים. חוק יסוד לימוד תורה עבר לבסוף בקריאה טרומית עם 56 ח"כים בעד

ח"כ דן אילוז, שהודיע מראש על כוונתו להתנגד לחוק, כתב לפני ההצבעה: "אם אכן יעלה החוק להצבעה, אני אצביע נגד וקורא לכל מי שבאמת אוהב את התורה להצביע נגד". לדבריו, "להמציא יהדות שבה לימוד תורה פוטר אדם מהגנה על חיי עמו, זו לא מסורת ישראל. זו המצאה חדשה, מנותקת ומסוכנת". אילוז הוסיף והטיח: "איך אפשר להשתמש בתורה הקדושה כדי לברוח מאחריות? מדינת ישראל נמצאת היום במלחמת מצווה קיומית. איך אפשר לעמוד מול משפחות שכולות, מול פצועים, מול מילואימניקים שקורסים תחת הנטל, ולהשתמש בתורה כתירוץ?"

דן אילוז ננזף - צילום: ערוץ הכנסת דן אילוז ננזף | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 0:22

"מול חילול השם אין משמעת פוליטית"

בהודעתו הבהיר אילוז כי החלטתו נובעת מעקרונות: "מול חילול השם, אין משמעת פוליטית". הוא הדגיש כי "השבוע מנסים העסקנים החרדים להעלות להצבעה חוק שמבקש לעגן השתמטות תחת כסות של 'לימוד תורה'. הם קוראים לזה חוק יסוד לימוד התורה, אך יותר נכון לקרוא לזה חוק יסוד חילול התורה".

ההצבעה המפתיעה של שני חברי הכנסת מהליכוד עוררה גלי זעם בקרב חברי הקואליציה החרדים, אך באופוזיציה התייחסו למהלך בהערכה. כידוע, אדלשטיין נמצא בשבועות האחרונים בבחינת פרטים אפשריים למסגרת פוליטית חדשה, לאחר שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון.

הרקע: משבר חוק הגיוס

המתיחות סביב חוק לימוד תורה מגיעה על רקע המשבר החריף בוועדת החוץ והביטחון בנושא חוק הגיוס. בדיון סוער בוועדה, אדלשטיין האשים את הנציגים החרדים בכך ש"שיקרו במצח נחושה" לגבי עמדת הרבנים, בעוד ח"כ יעקב אשר צעק לעברו: "מי ששיקר במצח נחושה זה אתה! תעוף מהחדר!"

ח"כ ינון אזולאי אף חשף בדיון פרטים מאחורי הקלעים מליל התקיפה האיראנית באפריל 2024, וטען: "פעם אחת יעקב אשר ואני שיקרנו - בליל איראן, כשהרב לנדו שאל אם אפשר לסמוך על המילה שלך ואמרנו לו 'כן'. שם שיקרנו!"

ביסמוט תוקף את המתנגדים

מנגד, ח"כ בועז ביסמוט מהליכוד יצא בחריפות נגד חברי הקואליציה המתנגדים לחוק הגיוס, ובראשם דן אילוז. "אם זה יקרה, יזכרו אותו כאחד ממפילי גוש הימין", אמר ביסמוט. "יש כאלה שעושים מזה הון פוליטי".

לדברי ביסמוט, "החוק הזה גורם לגיוס חרדים להיות דבר טבעי. בכל שנה נראה אלפי מתגייסים נוספים, ונגיע בתוך שלוש שנים ל־23 אלף חיילים חרדים". הוא הוסיף: "אני מאתגר את אותם מתנגדים, תציעו משהו יותר טוב. מה הם רוצים לעשות? לגייס בכוח? להכניס עשרות אלפי חרדים לכלא?"

ההצבעה הדרמטית של היום מצטרפת לסדרת אירועים שמעמיקים את הקרע בקואליציה בנושא הגיוס ומעמד לימוד התורה. עדכונים נוספים בהמשך.