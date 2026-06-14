שוב: כטב"ם של חיזבאללה נפל בשטח ישראל, האירוע מתוחקר 

פעם שלישית ביממה: אזעקות צבע אדום נשמעו הבוקר (שני) במספר יישובים בקו העימות עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין. בצה"ל אישרו לאחר מכן כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון.

לפי הודעת דובר צה"ל, אין נפגעים - והאירוע מתוחקר. עוד דווח כי המטרה האווירית החשודה נפלה במרחב צבאי בשטח הארץ, ולא ביישוב אזרחי.

כאמור, זו הפעם השלישית מאז שעות הבוקר שבה דווח על ירי של חיזבאללה מלבנון ביממה האחרונה. מוקדם יותר הבוקר צה"ל אישר כי שני כטב"מים של חיזבאללה נפלו בתוך שטח מדינת ישראל, סמוך לגבול לבנון. גם באירוע הזה לא דווח על נפגעים, ונפתחה חקירה.

בתגובה, דובר צה"ל בערבית פרסם כעת (ראשון) הוראת פינוי לתושבים של 16 כפרים באזור נבטייה שבדרום לבנון. עם זאת, בשלב זה לא ניתנו שום הוראות לביירות - זאת למרות המשוואה של ראש הממשלה ושר הביטחון לפיה כל תקיפה לעבר ישראל תיענה בתקיפה ברובע הדאחייה.