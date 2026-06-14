סרוגים
תהיה תקיפה בדאחייה?

שוב: כטב"ם של חיזבאללה נפל בשטח ישראל, האירוע מתוחקר 

בפעם השלישית משעות הבוקר, כטב"ם של חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול לבנון. עד כה ישראל לא תקפה בדאחייה בתגובה, כפי ששר הביטחון וראש הממשלה הבטיחו לעשות

12:07
1 תגובות
ארכיון
ארכיון | צילום: גרשון אלינסון/ פלאש90)

פעם שלישית ביממה: אזעקות צבע אדום נשמעו הבוקר (שני) במספר יישובים בקו העימות עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין. בצה"ל אישרו לאחר מכן כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון.

לפי הודעת דובר צה"ל, אין נפגעים - והאירוע מתוחקר. עוד דווח כי המטרה האווירית החשודה נפלה במרחב צבאי בשטח הארץ, ולא ביישוב אזרחי.

כאמור, זו הפעם השלישית מאז שעות הבוקר שבה דווח על ירי של חיזבאללה מלבנון ביממה האחרונה. מוקדם יותר הבוקר צה"ל אישר כי שני כטב"מים של חיזבאללה נפלו בתוך שטח מדינת ישראל, סמוך לגבול לבנון. גם באירוע הזה לא דווח על נפגעים, ונפתחה חקירה.

בתגובה, דובר צה"ל  בערבית פרסם כעת (ראשון) הוראת פינוי לתושבים של 16 כפרים באזור נבטייה שבדרום לבנון. עם זאת, בשלב זה לא ניתנו שום הוראות לביירות - זאת למרות המשוואה של ראש הממשלה ושר הביטחון לפיה כל תקיפה לעבר ישראל תיענה בתקיפה ברובע הדאחייה.

עוד בחדשות

הפרשן הבכיר בתחזית מדאיגה: "תוך זמן קצר"

סרוגים12:07

מינוי חדש: תא"ל הישאם אבראהים מונה למזכיר הצבאי של שר הביטחון

קובי פינקלר10:38

דובר צה"ל מפנה כפרים בדרום לבנון, אך לא את ביירות

סרוגים10:26

הח"כ מעריך: מתי תהיה המלחמה הבאה עם איראן?

סרוגים09:21

הפרה קשה של הפסקת האש: 2 כטב"מים התפוצצו בשטח ישראל

סרוגים08:29

תגובות

1
1
רק בן גביר
לפני 39 דקות

צריך לשים לביבי הפחדן, שמוכר את הצפון ואת המדינה לטראמפ קו אדום -זה התפקיד של בן גביר וסמוטריץ, לכן בחרנו בהם