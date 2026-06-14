הפרה קשה של הפסקת האש: 2 כטב"מים התפוצצו בשטח ישראל

הפרה קשה של הפסקת האש: אזעקות צבע אדום נשמעו הבוקר (ראשון) במספר יישובים בקו העימות, בהם בצת, חוף בצת, ראש הנקרה, ושלומי, עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין.

בצה"ל אישרו לאחר מכן כי שני כטב"מים של חיזבאללה נפלו בתוך שטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. עוד נאמר כי אין נפגעים והאירוע מתוחקר.

זו הפעם השלישית שבה דווח על ירי של חיזבאללה מלבנון ביממה האחרונה, אחרי שבמהלך הלילה דווח כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף, חיל האוויר יירט במהלך הלילה רקטה שנורתה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב, אשר הובילו להפעלת התראות בעקבות ניסיונות היירוט. בשני המקרים לא דווח על נפגעים.

כזכור, בשבוע שעבר שר הביטחון ישראל כ"ץ התחייב מספר פעמים כי כל מתקפה של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון תיענה בתקיפה של רובע הדאחייה בביירות. "דין הדאחייה כדין יישובי הצפון" אמר כ"ץ. "כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדאחייה. צה"ל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה".

עוד טען כי "אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל - ייענה בעוצמה רבה".