צה"ל חושף: מפות של יישובי הצפון אותרו במנהרות חיזבאללה

כוחות אוגדה 36 ממשיכים בימים אלה בפעילות נרחבת לטיהור והשמדת רשת המנהרות התת-קרקעיות שנחשפה מתחת לרכס הבופור בדרום לבנון.

לפי הודעת צה"ל, מדובר במערכת תת-קרקעית שנבנתה לאורך השנים במימון ובסיוע של המשטר האיראני, ושימשה את ארגון הטרור חיזבאללה לצרכים מבצעיים.

במהלך סריקות שביצעו הלוחמים באחד מהתוואים התת-קרקעיים, שבו אותרו לאחרונה מחבלים שניסו להימלט וחוסלו בתקיפה מהאוויר, נמצאו מפות ותרשימים על קירות המתחם.

בצה"ל מסרו כי המפות ממחישות את השליטה הטופוגרפית של המרחב על יישובי הצפון ואת החשיבות המבצעית שייחס חיזבאללה לאזור.

הממצאים שנחשפו מחזקים את ההערכה כי רשת המנהרות נועדה לשמש כחלק מתשתית התקפית רחבה, שנבנתה לאורך שנים במטרה לאפשר פעילות נגד ישראל בעת עימות.

הפעילות ברכס הבופור מתמקדת בימים אלה בהעמקת השליטה המבצעית של צה"ל במרחב, באיתור תשתיות טרור ובהשמדתן.

בצה"ל הדגישו כי מטרת המבצע היא להסיר איומים על תושבי הצפון ולמנוע מחיזבאללה אפשרות לעשות שימוש עתידי במערכת המנהרות שנבנתה באזור.