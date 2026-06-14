דובר צה"ל מפנה כפרים בדרום לבנון, אך לא את ביירות

אחרי ששני כטב"מים של חיזבאללה נפלו בתוך שטח ישראל, דובר צה"ל בערבית פרסם כעת (ראשון) הוראת פינוי לתושבים של 16 כפרים באזור נבטייה שבדרום לבנון. עם זאת, בשלב זה לא ניתנו שום הוראות לביירות - זאת למרות המשוואה של ראש הממשלה ושר הביטחון לפיה כל תקיפה לעבר ישראל תיענה בתקיפה ברובע הדאחייה.

בהודעת הפינוי נאמר כי "זו אזהרה דחופה לתושבי לבנון הנמצאים ביישובים וכפרים הבאים: ארקי, בנעפול, ג'בעא, ג'רנאיה, חומין התחתונה, חומין העליונה, כפר בית, כפר מלכי, כפר פיילה, כפר שלאל, עין בוסואר, עזה (הנבטייה), עין קאנא, ערב אל-ג'ל, צרבה (הנבטייה), רומין". "לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדה בעוצמה" הוסיפו בדובר צה"ל. "צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם". בסיכום נכתב כי "מתוך דאגה לביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מידי והתרחקו מהכפרים והיישובים למרחק שלא פחות מ-1000 מטר אל שטחים פתוחים. כל מי שנמצא בקרבת אלמנטים של חיזבאללה, מתקנים שלו וכלי נשק שלו, מסכן את חייו!".