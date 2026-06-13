בעיצומה של השבת: משרד הבריאות בהודעה דחופה לציבור

אירוע חריג באחד החופים הפופולריים בצפון: משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים פרסמו הערב הודעה משותפת המזהירה את הציבור מפני חשיפה לבעל חיים החשוד כנגוע במחלת הכלבת באזור חוף דוגה שבכנרת.

לפי הדיווח, האירוע התרחש לפני מספר שעות, ובעל החיים החשוד עדיין לא נתפס ונמצא בשטח. עשרה בני אדם אשר באו במגע או נחשפו לבעל החיים אותרו וקיבלו באופן מיידי טיפול מונע לכלבת, בהתאם להנחיות המקצועיות של משרד הבריאות וכאמצעי זהירות מקובל. הגורמים המוסמכים נמצאים כעת בעיצומה של בדיקת נסיבות המקרה.

במשרד הבריאות מדגישים כי מחלת הכלבת היא מחלה מסוכנת וקטלנית. בעקבות כך, המשרד מבקש מכל מי שהיה באזור וחשש כי נחשף לחיית בר, לפנות באופן מיידי ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו. במידה ומדובר בשעות הערב או בסוף השבוע, יש לפנות ללא דיחוי למרכזים לרפואה דחופה (מיון) בבתי החולים.

הציבור הרחב נקרא לגלות ערנות מוגברת ולהימנע לחלוטין מכל מגע עם חיות בר. במקרה של נשיכה, שריטה או כל מגע אחר עם בעל חיים שאינו מוכר, יש לשטוף את האזור הפגוע היטב במים ובסבון, ולפנות מיד לקבלת טיפול רפואי. כמו כן, בעלי חיות מחמד נדרשים לוודא כי בעלי החיים שברשותם מחוסנים נגד כלבת כחוק.

ברשות הטבע והגנים הצטרפו לאזהרה ומחדדים את הכללים הקריטיים לשמירה על ביטחון המטיילים והנופשים באזור:

אין להאכיל חיות בר בשום מקום ובשום מצב.

אין להותיר בטבע אשפה ושאריות מזון, גם לא בתוך שקיות סגורות. יש לקחת את האשפה עמכם ולא להשאיר אותה בשטח.

יש ללון אך ורק בחניוני לילה מורשים. בתום היום, יש לאחסן את כל האשפה והמזון בתוך כלי הרכב הסגורים.

יש לשמור על מרחק בטוח מכל חיית בר ולא לנסות להתקרב אליה.

משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים ימשיכו לעקוב אחר המצב ויעדכנו את הציבור בהתפתחויות ככל שיידרש.