בעקבות התפשטות הנגיף: משרד הבריאות בצעד דרמטי

בעקבות התפשטותו של נגיף האבולה, משרד הבריאות פרסם הערב הודעה בה הוא הודיע על החלטה דרמטית

משרד הבריאות עוקב מקרוב אחר התפרצות נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה, ומקיים בימים אלו הערכות מצב מקצועיות רצופות בראשות מנכ"ל המשרד.

נכון לשעה זו, לא ידוע על אף מקרה של הדבקה באבולה בישראל, וההערכה המקצועית היא כי הסיכון לציבור הרחב בארץ – כמו גם במדינות מערביות אחרות – נותר נמוך מאוד. עם זאת, בשל חומרתה הקיצונית של המחלה, שיעורי התמותה הגבוהים והמורכבות הרפואית הנדרשת לטיפול בחולים, במערכת הבריאות פועלים במלוא המרץ כדי למנוע את הגעת הווירוס לישראל ולהכין את בתי החולים לכל תרחיש אפשרי.

הבקשה הרשמית: הגבלת כניסה זמנית לזרים

כחלק מצעדי המניעה, פנה משרד הבריאות לרשות האוכלוסין וההגירה בבקשה חריגה לבחון הגבלה זמנית של כניסת אזרחים זרים (מי שאינם אזרחי או תתושבי ישראל), אשר שהו במהלך 21 הימים שקדמו להגעתם באחת מחמש המדינות הבאות: הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אוגנדה, דרום סודן, רוואנדה וקניה.

המלצה זו גובשה על רקע התפשטות ההתפרצות בקונגו, מקרי התחלואה באוגנדה ומעבר של אוכלוסייה בסיכון למדינות השכנות, לצד האתגרים הייחודיים עמם מתמודדת מערכת הבריאות הישראלית בתקופה הנוכחית. במשרד מדגישים כי מדובר בצעד מניעתי בלבד שנמצא בבחינה, וכי נכון לעכשיו אין כל שינוי בהנחיות השגרה לציבור בארץ.

הצטיידות בציוד מיגון והנחיות לצוותים הרפואיים

במסגרת ההיערכות הפנימית של המערכת, יופצו בימים הקרובים הנחיות מקצועיות מעודכנות לצוותים הרפואיים ולבתי החולים הרלוונטיים להתמודדות עם מקרים חשודים. בנוסף, החלה הצטיידות מוגברת באמצעי מיגון ובציוד ייעודי, ומקודמים מנגנונים מתקדמים לזיהוי מוקדם של נוסעים השבים מאזורי הסיכון.

במשרד הבריאות שבים וממליצים לציבור הישראלי להימנע לחלוטין מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה בקונגו ובאוגנדה, בייחוד בשל התפשטות הנגיף בימים האחרונים. מי שבכל זאת נאלץ לנסוע, מתבקש לקבל ייעוץ פרטני באחת המרפאות לנוסעים לחו"ל.

הנחיות לשבים מחו"ל: מה עושים במקרה של חום?

נוסעים שחזרו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה במהלך שלושת השבועות האחרונים, ומפתחים חום או תסמינים חריגים אחרים בתוך 21 ימים ממועד נחיתתם, נדרשים לפעול לפי ההנחיות הבאות:

יש להישאר בבית ולהימנע באופן מוחלט ממגע עם אנשים אחרים.

יש ליצור קשר טלפוני מיידי עם מוקד משרד הבריאות בטלפון 5400*.

כבר בתחילת השיחה, יש לעדכן את הנציגים על השהות באזור שבו קיימת תחלואה פעילה באבולה.

משרד הבריאות ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האפידמיולוגיות בעולם ויעדכן את הצוותים הרפואיים ואת הציבור הרחב במידת הצורך.