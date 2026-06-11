טראמפ מאיים שוב: "נפגע באיראן בעוצמה רבה הלילה!"

האיומים נמשכים: ביום השלישי ברציפות, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כעת (חמישי) כי ארה"ב תתקוף את איראן הלילה "בעוצמה רבה". עוד הזהיר כי בקרוב יפעל להשתלטות על האי חארג' ואתרי נפט נוספים.

"ארה"ב תפגע באיראן (אחרי שחיל הים, חיל האוויר, הרדאר, מערכות ההגנה האווירית שלה, וכל סוגי ההגנה האחרים, יחד עם רוב היכולות ההתקפיות שלהם, נעלמו!) בעוצמה רבה הלילה" כתב טראמפ ברשת Truth Social.

עוד הזהיר כי "בשלב מסוים, בעתיד הלא רחוק, אנחנו נשתלט על האי ח'ארג ועל מתקני נפט נוספים, ונקבל שליטה מלאה בשוקי הנפט והגז של איראן, בדומה למה שעשינו בוונצואלה. זה היה מהלך שמצליח בצורה נפלאה, הן עבור ונצואלה והן עבור ארצות הברית של אמריקה. תודה על תשומת הלב שלכם לנושא הזה!".

כאמור, זהו היום השלישי ברציפות שבו ארה"ב מאיימת בתקיפות על איראן, אחרי תקרית הפלת המסוק האמריקני מעל מיצרי הורמוז ביום שני האחרון. אמש נרשמו תקיפות רבות נגד מטרות בדרום איראן, שכללו מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, מתקני תקשורת, מרכזי שליטה ובקרה ויחידות הקשורות להפעלת כטב"מים.

במקביל, באיראן דווח כי פיצוצים נשמעו במספר מוקדים בדרום המדינה, בהם אזורי הנמל כרגאן, עסאלוויה ואזורים נוספים הסמוכים למפרץ הפרסי.

בתגובה, משמרות המהפכה טענו כי תקפו בסיסים אמריקניים בבחריין, כווית ומדינות נוספות באזור. עוד נטען כי הם שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר בסיס חיל האוויר אל-אזרק בירדן, המשמש גם את הכוחות האמריקניים.

היום משמרות המהפכה הודיעו גם כי מיצרי הורמוז יישארו סגורים עד להודעה חדשה. בהודעה נאמר כי "אנו מבקשים שהפונים לקבלת אישור מעבר יתאזרו בסבלנות וימתינו להנחיות נוספות של הרשות לניהול נתיבי המים של המפרץ הפרסי".