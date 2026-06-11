איראן טוענת: זה מספר הפצועים בתקיפות האמריקניות

יום אחרי התקיפות באיראן על רקע הקיפאון במגעים להסכם, רשויות החירום באיראן הודיעו כעת (חמישי) כי חמישה בני אדם נפצעו במתקפות האמריקניות האחרונות במדינה.

לפי הודעת הרשויות, שלושה מהפצועים אותרו במחוז טהרן, ושני הפצועים הנותרים נרשמו במחוז הורמוזגאן.

כזכור, אחרי שורה ארוכה של איומים מצד בכירי הממשל האמריקני, הלילה צבא ארה"ב הודיע על פתיחת מבצע תקיפות נגד מטרות איראניות. לפי גורמים אמריקניים, התקיפות התמקדו במטרות בדרום איראן וכללו מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, מתקני תקשורת, מרכזי שליטה ובקרה ויחידות הקשורות להפעלת כטב"מים.

במקביל, באיראן דווח כי פיצוצים נשמעו במספר מוקדים בדרום המדינה, בהם אזורי הנמל כרגאן, עסאלוויה ואזורים נוספים הסמוכים למפרץ הפרסי.

בתגובה, משמרות המהפכה טענו כי תקפו בסיסים אמריקניים בבחריין, כווית ומדינות נוספות באזור. עוד נטען כי הם שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר בסיס חיל האוויר אל-אזרק בירדן, המשמש גם את הכוחות האמריקניים.

היום משמרות המהפכה הודיעו גם כי מיצרי הורמוז יישארו סגורים עד להודעה חדשה. בהודעה נאמר כי "אנו מבקשים שהפונים לקבלת אישור מעבר יתאזרו בסבלנות וימתינו להנחיות נוספות של הרשות לניהול נתיבי המים של המפרץ הפרסי".