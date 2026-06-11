ארה"ב פתחה במתקפה נגד איראן; טילים נורו לבסיסים אמריקניים

העימות בין ארצות הברית לאיראן עלה הלילה (רביעי) מדרגה נוספת, כאשר שני הצדדים ביצעו שורת תקיפות הדדיות שהובילו למתיחות חריגה ברחבי המזרח התיכון.

האירועים החלו לאחר שצבא ארצות הברית הודיע בחצות על פתיחת מבצע תקיפות נגד מטרות איראניות.

לפי גורמים אמריקניים, התקיפות התמקדו במטרות בדרום איראן וכללו מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, מתקני תקשורת, מרכזי שליטה ובקרה ויחידות הקשורות להפעלת כטב"מים.

בהמשך עדכן פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) כי הושלמו מספר גלי תקיפה נגד יעדים ברחבי איראן באמצעות חימוש מדויק.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף כי במהלך המבצע שוגרו לפחות 49 טילי טומהוק לעבר מטרות איראניות.

לפי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו במספר מוקדים בדרום המדינה, בהם אזורי הנמל כרגאן, עסאלוויה ואזורים נוספים הסמוכים למפרץ הפרסי.

איראן מגיבה

זמן קצר לאחר תחילת התקיפות האמריקניות, הודיעו משמרות המהפכה כי החלו בפעולת תגמול נגד יעדים אמריקניים במזרח התיכון.

לפי ההודעות שפורסמו בטהראן, הותקפו בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובמדינות נוספות באזור.

בהמשך דיווחו משמרות המהפכה כי שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר בסיס חיל האוויר אל-אזרק בירדן, המשמש גם את הכוחות האמריקניים.

עוד טענו האיראנים כי פגעו ב-18 מטרות שונות בבסיסים אמריקניים ברחבי המפרץ.

אזעקות וסגירת מרחב אווירי

בעקבות המתקפות האיראניות הופעלו מערכות ההגנה האווירית במספר מדינות באזור.

בבחריין ובכווית נשמעו אזעקות, והרשויות בכווית אף הודיעו על סגירת המרחב האווירי כאמצעי זהירות.

במקביל, דווח על איומים אוויריים במרחב המפרץ ועל פעילות מוגברת של מערכות יירוט אמריקניות ובעלות בריתן.

מצר הורמוז במוקד

אחד הצעדים הדרמטיים ביותר מצד איראן הגיע כאשר המטה המבצעי של הכוחות המזוינים האיראניים הכריז כי מצר הורמוז נסגר לכל סוגי כלי השיט.

בטהראן טענו כי כל ספינה שתנסה לעבור במצר עלולה להפוך למטרה.

בהמשך דיווחו כלי תקשורת איראניים על תקיפות שבוצעו נגד כלי שיט אמריקניים באזור וכן נגד שתי ספינות שניסו, לטענתם, לחצות את המצר לאחר ההכרזה.

מנגד, צבא ארצות הברית הבהיר כי נתיב השיט הבינלאומי נותר פתוח וכי התנועה הימית במרחב ממשיכה כסדרה.

לאחר התקיפות, הבהיר הנשיא האמריקני כי אם איראן לא תתקדם לעבר הסכם, ארצות הברית תמשיך להפעיל עליה לחץ צבאי, "האופציות לתקיפות נוספות עדיין על השולחן", אמר טראמפ.