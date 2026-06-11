איראן מבהירה: "מיצרי הורמוז סגורים עד להודעה חדשה"

בעקבות המתקפות האמריקניות הלילה ברחבי איראן, משמרות המהפכה הודיעו כעת (חמישי) כי מיצרי הורמוז יישארו סגורים "עד להודעה חדשה".

"לאור המתחים שנוצרו על ידי כוחות התוקפים האמריקאים באזור והודעת הכוחות המזוינים של איראן אמש, מיצרי הורמוז יישארו סגורים עד להודעה חדשה" נאמר בהודעה האיראנית. "אנו מבקשים שהפונים לקבלת אישור מעבר יתאזרו בסבלנות וימתינו להנחיות נוספות של הרשות לניהול נתיבי המים של המפרץ הפרסי".

כזכור, אחרי שורה ארוכה של איומים מצד בכירי הממשל האמריקני, הלילה צבא ארה"ב הודיע על פתיחת מבצע תקיפות נגד מטרות איראניות. לפי גורמים אמריקניים, התקיפות התמקדו במטרות בדרום איראן וכללו מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, מתקני תקשורת, מרכזי שליטה ובקרה ויחידות הקשורות להפעלת כטב"מים.

במקביל, באיראן דווח כי פיצוצים נשמעו במספר מוקדים בדרום המדינה, בהם אזורי הנמל כרגאן, עסאלוויה ואזורים נוספים הסמוכים למפרץ הפרסי.

זמן קצר לאחר תחילת התקיפות האמריקניות, הודיעו משמרות המהפכה כי החלו בפעולת תגמול נגד יעדים אמריקניים במזרח התיכון. לפי ההודעות שפורסמו בטהרן, הותקפו בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובמדינות נוספות באזור.

בהמשך דיווחו משמרות המהפכה כי שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר בסיס חיל האוויר אל-אזרק בירדן, המשמש גם את הכוחות האמריקניים. עוד טענו האיראנים כי פגעו ב-18 מטרות שונות בבסיסים אמריקניים ברחבי המפרץ.