מקור דיפלומטי: "השיחות בין ארה"ב לאיראן עדיין נמשכות"

למרות המתקפות הליליות של ארה"ב ואיראן, מקור דיפלומטי אישר הבוקר (חמישי) לרשת CNN כי השיחות בין וושינגטון לטהרן על הסכם לסיום המלחמה עדיין נמשכות. הדיווח מגיע בניגוד לאיומים של איראן מאתמול, אחרי שהם טענו כי כל תקיפה אמריקנית תוביל להפסקה מיידית של המשא ומתן.

מנגד, מקור פקיסטני אמר לערוץ "אל-חדת" הסעודי כי הפערים במו"מ עדיין גדולים. לדבריו, "אנחנו עדיין רחוקים מחתימה על הסכם השלום היום". כזכור, אחרי שורה ארוכה של איומים מצד בכירי הממשל האמריקני, הלילה צבא ארה"ב הודיע על פתיחת מבצע תקיפות נגד מטרות איראניות. לפי גורמים אמריקניים, התקיפות התמקדו במטרות בדרום איראן וכללו מערכות הגנה אווירית, מכ"מים, מתקני תקשורת, מרכזי שליטה ובקרה ויחידות הקשורות להפעלת כטב"מים. במקביל, באיראן דווח כי פיצוצים נשמעו במספר מוקדים בדרום המדינה, בהם אזורי הנמל כרגאן, עסאלוויה ואזורים נוספים הסמוכים למפרץ הפרסי. זמן קצר לאחר תחילת התקיפות האמריקניות, הודיעו משמרות המהפכה כי החלו בפעולת תגמול נגד יעדים אמריקניים במזרח התיכון. לפי ההודעות שפורסמו בטהרן, הותקפו בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובמדינות נוספות באזור. בהמשך דיווחו משמרות המהפכה כי שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר בסיס חיל האוויר אל-אזרק בירדן, המשמש גם את הכוחות האמריקניים. עוד טענו האיראנים כי פגעו ב-18 מטרות שונות בבסיסים אמריקניים ברחבי המפרץ.