היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

''קבלו שיעור בעברית ופוליטיקה:

ישיבות ההסדר מאיימות לא לשלוח תלמידים לשריון. למה? בגלל נשים.

הבחירות הקרובות מעוררות מחלוקת מגדרית בעניין שריון רשימות. למה? בגלל נשים.

אז מה הקשר בין חיל השריון לבין שריון מקומות ברשימות הבחירות?

שעל שניהם נלחמים, ולא מהסיבות הנכונות!

ההסבר הפשוט:

הצבא מנסה לשלב בכוח נשים בחיל השריון כדי לרצות נשים ולעצבן דתיים וחרדים,

ופוליטיקאים משריינים מקומות לנשים כדי להשתיק את המבקרים

שטוענים שהכנסת היא בית הגברים.

אז למה לא לעשות פעם אחת לשם שינוי את הדבר הפשוט ולתת לציבור להגיד את דברו?

רוצות להתגייס לשריון? תתגייסו!

רוצים יותר נשים בכנסת? תבחרו!

תאמצו לכם כלל לחיים מהעבר שפועל גם היום:

והמשכיל בעת ההיא- יידום!

שלום! "

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!