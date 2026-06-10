דיווח: מכלית נפגעה ליד מיצרי הורמוז, שניים מאנשי הצוות נעדרים

יום אחרי הפלת המסוק האמריקני: מרכז הסחר הימי הבריטי (UKMTO) הודיע היום (רביעי) על מכלית שנפגעה סמוך לחופי עומאן, וליד מיצרי הורמוז.

לפי הדיווח, שריפה פרצה בחדר המנועים של המכלית, כשלפחות אחד מאנשי הצוות נפצע ושניים נוספים הוגדרו כנעדרים. שאר אנשי הצוות מתפנים כעת מהספינה.

עוד נאמר כי הרשויות המקומיות פתחו בחקירת נסיבות האירוע, ופועלים לכיבוי השריפה במכלית.

מוקדם יותר היום דווח על תקרית נוספת שנרשמה במפרץ עדן, כאשר סירה עם שישה חמושים התקרבה לספינת מטען שעשתה את דרכה מול חופי בלחאף שבתימן. החמושים פתחו בירי לעבר הספינה, וצוותי האבטחה השיבו בירי משלהם. עוד נאמר כי בתום חילופי האש החמושים שבו על עקבותיהם.