אבישי בן חיים: גם הביביסטים הגדולים לא האמינו שזה יקרה

העיתונאי והפרשן ד"ר אבישי בן חיים מפרסם פוסט מפורט ומנומק ובו הוא מציג תמונת מצב אופטימית וחריגה בנוגע לתוצאות המערכה הרב-זירתית. בן חיים קובע בנחרצות כי מדינת ישראל בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשיתוף פעולה עם צה"ל וכוחות הביטחון, הצליחה לרשום הישגים היסטוריים שאיש לא העז לחלום עליהם בימיה הראשונים של המלחמה.

"האם במגבלות העובדה שאנחנו לא בעידן המשיחי השגנו את 'הניצחון המוחלט'? הרבה יותר", פתח בן חיים את דבריו. "צריך להצדיע לנתניהו, לצה''ל, למפקדים, ללוחמים, לטייסים, למוסד, לשב''כ ולכולנו אזרחי ישראל. תפקדנו אחלה. בחזית ובעורף. עם חזק. אריות ולביאות".

"אפילו הביביסטים הכי גדולים היו אומרים לו אל תגזים"

בן חיים הודה כי בתחילת הדרך, כאשר ראש הממשלה השתמש לראשונה במונח "ניצחון מוחלט", הוא עצמו סבר שמדובר בעיקר בניסיון מנהיגותי להרים את רוח העם השבורה לאחר האסון הלאומי.

"אם נתניהו היה אומר באוקטובר 2023 שהוא הולך להשיג ניצחון מוחלט כמו מה שהשגנו עד עכשיו, היינו אומרים לו 'אל תגזים'", הסביר. הוא פירט את רשימת ההישגים חסרת התקדים שלדבריו התממשה במלואה: חיסול צמרת הטרור של סינואר, הנייה, מוחמד דף, חסן נסראללה ועלי חמינאי; החזרת החטופים לביתם ומניעת מקרה של עשרה רון ארד; שליטה ב-60 אחוזים מרצועת עזה והפיכת מעוזי האויב ברפיח, שג'עיה וחאן יונס לעיי חורבות; והרחקת כוח רדואן מגבול הצפון תוך חזרת חיילי צה"ל לבופור.

בנוסף, התייחס לשינויים הגיאופוליטיים הדרמטיים בזירה האזורית: נפילת המשטר בסוריה והפיכת החרמון הסורי למקום בטוח, ולצד זאת, הברית המדינית הגאונית, כלשונו, שנכרתה עם ארצות הברית והובילה למתקפות משותפות שהנחיתו מכה קשה על פרויקט הגרעין האיראני. "אם הוא היה אומר לנו אז שהוא מתכוון לכל ההישגים הללו, גם הביביסטים הכי גדולים היו אומרים לו: 'אדוני ראש הממשלה, את תגזים, לא עד כדי כך'. הוא הצליח. הוא הביא הרבה יותר מאשר הניצחון המוחלט".

שנאת ישראל היא נצחית, ההישגים הם פלא

בהמשך דבריו ביקש הפרשן להבהיר כי הניתוח שלו פונה לאנשים רציונליים, ומותח ביקורת על מי שמצפה לתוצאות בלתי מציאותיות שאינן עולות בקנה אחד עם ההיסטוריה.

"הדברים שאני אומר פה מיועדים לאנשים הגיוניים ולא לבעלי הדמיון האוטופיים, נושאי האידאולוגיות המושלמות וחסרי ההבנה בהיסטוריה היהודית שחושבים שניצחון מוחלט משמעותו שלא יהיו יותר אנטישמים שונאי ישראל בעולם", כתב. "דבר כזה לא ייתכן לפני העידן המשיחי. שנאת ישראל היא נצחית. כך לימדו אותנו חז''ל וכך לימד ההיסטוריון המפוכח פרופ' בן ציון נתניהו שעיצב את תפיסתו של ראש הממשלה".

בן חיים חתם את הפוסט בנימה ריאלית אך מלאת הוקרה: "זה לא נגמר, עוד נצטרך להלחם, עוד יהיה כאב, אבל ההישגים במלחמה הזו הם כבר הרבה מעבר למה שמישהו יכול היה לחלום. אם מסתכלים בעין טובה על מציאות חיינו, מותר להגיד תודה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ולצה''ל על ההישג הבלתי נתפס הזה, על התמרון הצבאי והמדיני המבריק, שעוד יילמד בספרי ההיסטוריה על מצביאות, מדינאות, מנהיגות ופלאי הציונות. מותר להגיד תודה. אני אומר תודה".