אבישי בן חיים: זה מחריד ועצוב

ד"ר אבישי בן חיים יוצא במתקפה חריפה נגד תחנות הרדיו בישראל: "זה פשוט נורא ואיום"

העיתונאי והחוקר ד"ר אבישי בן חיים מפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר תחנות התקשורת הציבוריות בישראל, ובראשן תחנת השידור הצבאית גלי צה"ל.

בראיון שהעניק לדורון כהן ואיתן אורקיבי בתוכנית 'ועדת העורכים' ברדיו 'גלי ישראל', טען בן חיים כי בתקשורת הממסדית קיימת כיום מערכת סינון אקטיבית המונעת מאנשי ימין ממוצא מזרחי להשתלב בעמדות מפתח.

"באופן עקרוני, בכל ערוצי ההגמוניה – ובראשם גלי צה"ל והתאגיד – יש היום מדיניות של 'פנקס אדום'", קבע בן חיים בנחרצות.

"הדרה והחרמה בתחנה הצבאית"

בן חיים ערך בדבריו השוואה היסטורית לימי קום המדינה, וטען כי מנגנוני הסינון הפוליטיים של העבר חזרו לפעול בצורה מודרנית. "אם בשנות ה-50 המשמעות הייתה שמזרחי שתומך בבגין לא יקבל כלום, היום זה מזרחי שתומך בנתניהו", הסביר.

הוא הביע צער עמוק מכך שהתופעה מתרחשת דווקא בתוך גוף השייך לצבא הגנה לישראל. "גלי צה"ל היא תחנה צבאית, וזה מחריד וכל כך עצוב. אין מקום לאף ביביסט מזרחי? זו הדרה והחרמה".

ההשוואה לטקסטים של מנחם בגין

בהמשך הראיון, קישר בן חיים את תחושותיו לדברים שנשא בשעתו ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין המנוח, בעיצומו של המאבק על מקומם של לוחמי המחתרות בחברה הישראלית.

"זה מזכיר את הטקסטים קורעי הלב של בגין: 'טוב היה דם האצ"ל רק למות בקרב'", הזכיר בן חיים וחתם באמירה נוקבת על המציאות הנוכחית: "היום אנחנו במצב שבו טוב דמם של חיילינו להילחם בקרב, אבל הם לא יקבלו מקום בגלי צה"ל. זה פשוט נורא ואיום".