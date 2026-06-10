דיווח: חילופי אש בין סירות בים האדום ליד תימן

החות'ים חוזרים לפעולה? סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) הודיעה על תקרית שנרשמה הבוקר (רביעי) במפרץ עדן מדרום לתימן.

לפי הדיווח, סירה עם שישה חמושים התקרבה לספינת מטען שעשתה את דרכה מול חופי בלחאף שבתימן. החמושים פתחו בירי לעבר הספינה, וצוותי האבטחה השיבו בירי משלהם. עוד נאמר כי בתום חילופי האש החמושים שבו על עקבותיהם.

התקיפה הנוכחית מגיעה יומיים אחרי שהדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, הודיע על סגר מוחלט בים סוף ובמיצר באב אל-מנדב לכל כלי שיט הקשור לישראל. "החל מרגע זה, יש איסור על שיט ישראלי בים סוף. כל תנועה ימית של ישראל - היא מטרה לתקיפה" אמר סריע. עוד הזהיר כי "הסלמה תיענה בהסלמה" וכי הפעולות של החות'ים יתגברו בהתאם להתפתחויות האזוריות.