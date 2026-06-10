תומר לא נמשך, עומר נרדם: הגברים של חתונמי פישלו

הגלגל מסתובב לו מהר מדי העונה ב"חתונה ממבט ראשון", והשבוע קיבלנו שיעור מזורז באשליות. רק לפני רגע לייקי הייתה בטוחה שתומר כבר נמצא עמוק בתוך הכיס שלה. היא התחילה לפתח רגשות, להרגיש קרבה ואפילו ניסתה ליזום מגע ואינטימיות – ואז הגיע הברקס. תומר, בצעד מפתיע, החליט להתרחק.

החלק המדהים באמת היה הווידוי שלו מול המצלמות: הוא מודה שלייקי מוצאת חן בעיניו, אבל פשוט אין שם משיכה מינית. בשביל להוסיף חטא על פשע, הוא עוד טרח לציין שמדובר ב"אירוע חריג", כי בכל מערכות היחסים הקודמות שלו המשיכה דווקא חגגה.

תומר צריך לרדת מהאולימפוס, להתאפס על עצמו ומהר. לייקי כבר עשתה את הצעד האמיץ קדימה, בזמן שהוא קפא במקום. כשאפילו החבר הכי טוב שלה כבר לא מבין למה אין ביניהם אינטימיות, ברור שמישהו פה תקוע עמוק באגו.

מפתח קטן, טעות ענקית

בזמן שתומר עסוק בחישובים מנטליים, עומר הצליח לסבך את העסק עם ויקי בגלל חוסר תשומת לב משווע. ללכת לישון בלי לוודא שלבת הזוג שלך יש מפתח להיכנס הביתה? זו לא סתם פדיחה, זו טעות חמורה שמצביעה על כשל תקשורתי עמוק. התקשורת הלקויה הזו כמעט הרסה את הכל, וחבל.

עם זאת, בניגוד לזוג הראשון, כאן יש עם מה לעבוד. עומר עדיין לגמרי בעניין של ויקי, והיא לגמרי בעניין שלו. להרוס קשר עם פוטנציאל כזה בגלל לילה אחד של חוסר אחריות? ממש לא כדאי. עומר פשוט יצטרך ללמוד לתקשר, להקשיב ולהיות מודע יותר לפרטים הקטנים. אם הוא יעשה את השינוי הזה, יש סיכוי לא רע בכלל שנראה אותם ביחד גם הרבה אחרי שהמצלמות יכבו.