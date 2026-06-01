לייקי, את חיה בסרט: הגבר ש"מכבה" אותך הוא בול מה שאת צריכה

תומר לא מספיק מאצ'ו בשבילה והיא כבר מרגישה שהוא בכיס שלה. למה המלכודת של לייקי היא הטעות הכי נפוצה בדייטינג, ואיך הפורמט יכול להציל אותה מעצמה? בלוג חתונמי של "סרוגים"

בגילוי לב כמעט כואב, לייקי מ"חתונה ממבט ראשון" הניחה על השולחן את אחת הבעיות העתיקות ביותר בעולם הדייטינג: מלכוד ה"בטוח מדי". "אני מרגישה שהוא בכיס שלי", היא הודתה, והסבירה שהזהירות והדאגנות של תומר פשוט מכבות לה את המשיכה. כשאין צורך להתאמץ, כשאין ניצוץ ראשוני של ציד או מסתורין, קל מאוד ליפול למקום שבו מעריכים את הצד השני פחות. לייקי מחפשת את ה"מאצ'ו", את הגבריות המתפרצת, ומרגישה שהיא אולי "חיה בסרט".

אבל עם כל ההבנה למקום שבו לייקי נמצאת, קל לשכוח שהיא נמצאת במגרש המשחקים הטלוויזיוני הטוב ביותר שיכולה הייתה לבקש כדי לפתור בדיוק את הפלונטר הזה.

כדי להבין את היתרון של "חתונמי", מספיק להסתכל על האלטרנטיבות במסך שלנו. קחו למשל את "אהבה חדשה". שם, הלחץ הוא פקטור מרכזי – בני הזוג נדרשים לקבל החלטות גורליות תוך יום או יומיים בלבד. קשה מאוד לבנות עומק רגשי או לשנות תפיסה כששעון חול אינטנסיבי מתקתק מעל הראש. או לחלופין, תסתכלו על "ווארט". הפורמט החרדי מבוסס על פגישות שידוכים קצרות וספורות, שעל פיהן בלבד צריך להחליט האם להקים בית בישראל.

לעומת השתיים האלו, "חתונמי" היא מותרות של ממש. אם נקלף לרגע את המבוכה הבלתי נמנעת של המצלמות ואת הפרסום, מדובר בפורמט ההיכרות הטוב ביותר בריאליטי. למה? כי הוא מעניק את הדבר הכי יקר ערך בזוגיות: זמן.

הזמן הזה הוא בדיוק מה שלייקי צריכה עכשיו. נכון, "קליק" מיידי לא היה שם, ותומר אולי מצטייר בעיניה כרגע כפחות "סקסי" בגלל שהוא כבר מעוניין. אבל ההזדמנות האמיתית של הפורמט היא האפשרות להעמיק את הקשר, מעבר לרושם הראשוני. תומר הוא לא רק ה"זהירות" שלו, ומשיכה – בניגוד למה שנוטים לחשוב – היא לא דבר סטטי. היא יכולה להשתנות, להתפתח ולהיבנות מתוך היכרות עם חוסן, יציבות ורגישות, תכונות שמתגלות רק כשמורידים את ההגנות של הימים הראשונים.

ההיסטוריה של התוכנית כבר הוכיחה את זה. עם השנים ראינו לא מעט זוגות שיצאו מהתהליך הזה כשהם נשואים באושר ומגדלים ילדים. הם עשו זאת כי הם נתנו לפורמט לעבוד בשבילם. עכשיו חובת ההוכחה היא על לייקי: האם היא תמשיך לחפש את הניצוץ המהיר והמוכר, או שתנצל את הפלטפורמה הייחודית שניתנה לה כדי לגלות שאולי, רק אולי, מה שהיא באמת צריכה נמצא דווקא אצל הגבר שכבר נמצא אצלה "בכיס"?