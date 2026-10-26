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משטרת ישראל: היערכות למזג אוויר קיצוני בדרום, אתרי טיולים ייסגרו

משטרת ישראל מתכוננת למערכת מזג אוויר חריגה בדרום בימים שלישי ורביעי (27-28.10.26). לפי התחזית, צפויים גשמים עזים, רוחות חזקות, סופות רעמים וברד, עם חשש לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה ואזור אילת. החל מצהריים ביום שלישי צפויים גשמים חזקים באילת, בנגב הדרומי ובערבה, והמערכת תתפשט צפונה. ביום רביעי הגשמים צפויים להתחדש אחר הצהריים. קיים חשש לחסימות כבישים ולשיבושי תנועה בצירים המרכזיים בדרום, כולל הדרכים לאילת וממנה. כל אתרי הטיולים מבאר שבע ועד אילת ייסגרו. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לנחלים ולאתרי טיולים, לא לחצות כבישים מוצפים ולהימנע מנסיעות שאינן חיוניות באזורי הסיכון.