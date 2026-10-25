מבזק חדשות סרוגים

מפכ"ל המשטרה הציג ליו"ר ועדת הבחירות את ההיערכות ליום הבחירות

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי והממונה על הבחירות במשטרה תנ"צ אלי פינטו הציגו הערב ליו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג את היערכות המשטרה לקראת הבחירות לכנסת ה-26 ביום שלישי. במהלך הפגישה סקרו את כלל היבטי המוכנות לשמירה על טוהר הבחירות, הסדר הציבורי ותחושת הביטחון. השופט סולברג: "המשטרה ערוכה בצורה הטובה ביותר. למעלה מ-20 אלף שוטרים יפעלו ביום הבחירות בשטח". המפכ"ל לוי: "משטרת ישראל תעשה הכל כדי להבטיח את טוהר הבחירות".