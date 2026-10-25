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4 הרוגים בארבע תקיפות ישראליות ברצועת עזה מאז הבוקר
ארבע תקיפות ישראליות ברחבי רצועת עזה הותירו 4 הרוגים ומספר פצועים מאז שעות הבוקר. בתקיפה באזור האוניברסיטה האסלאמית בעיר עזה נפצעו מספר אנשים, חלקם קשה. בתקיפת כטב"ם מזרחית לדיר אלבלח במרכז הרצועה נהרג חמדאן סלמאן אבו עמרה. ברחוב א-רשיד סמוך לבית החולים חמד בצפון הרצועה נהרג פוזי סאלם א-סוארכה בתקיפת כטב"ם, וכמה נפצעו קשה. בתקיפה באזור כלא אצדאא' בח'אן יונס נהרגו עלאא' אבו זאיד ונביל אבו זאיד, וארבעה נפצעו מהם אחד קשה.
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