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מפכ"ל המשטרה: נעמוד על משמר הדמוקרטיה ביום הבחירות

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי הצהיר כי משטרת ישראל השלימה היערכות מקיפה להבטחת טוהר הבחירות וקיומן של בחירות חופשיות ותקינות. ההיערכות כוללת מענה לאיומי פח"ע בשיתוף השב"כ, לצד שמירה על הסדר הציבורי עם פרסום התוצאות. "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה, ממלכתית ובלתי מתפשרת", אמר לוי. המפכ"ל הוסיף: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים, להסתה או לעבריינות לפגוע ברצון הבוחר. שמירה על הדמוקרטיה הישראלית היא משימתנו".