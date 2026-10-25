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כתב אישום נגד קטין שהשליך רימון הלם לחגיגת יום הולדת באופקים

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד קטין בן 17 מאופקים שהשליך רימון הלם לעבר חצר בית בה חגגו כ-20 אנשים יום הולדת. הקטין הגיע למקום לבוש בשחורים כשפניו מכוסות, בחן את הסביבה, והשליך את הרימון במטרה להפחיד את הנוכחים. הרימון פגע בגג מחסן, נפל לקרקע והתפוצץ. כתוצאה מהפיצוץ סבלו הנוכחים מצפצופים באוזניים ומחרדה. בבית ישנו באותה עת שני ילדים בני 6 ו-9. לקטין מיוחסות עבירות של נשיאה והובלת נשק ואיומים. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע.