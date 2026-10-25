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כתב אישום: שלושה חשודים הסתירו נשק וסמים בדירת מנוחה וסחטו אישה

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מאיר אסולין (23) מקריית ביאליק, שחר סעדיאיב (39) ואלעד סנדרוביץ (33) מקריית אתא. לפי כתב האישום, השלושה התפרצו לדירתה של אישה שנפטרה ב-2018 והסתירו בה אקדחים טעונים, סמים מסוג קוקאין וקנאביס, שטרות מזויפים וחומרי גלם לזיוף מטבעות. בביתו של סעדיאיב נמצאו שני מכבשים במשקל 40 ו-75 טון המותאמים לייצור מטבעות מזויפים. שניים מהנאשמים מואשמים גם בסחיטת אישה באיומים, שהעבירה בעקבותיהם 20 אלף שקלים. הפרקליטות מבקשת להורות על מעצרם עד תום ההליכים.