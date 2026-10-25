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נעצרו 4 חשודות בעוקץ מאות אנשים במסווה של החזרי מס

משטרת ישראל עצרה הבוקר ארבע חשודות (אם ושני ילדיה מכפר כנא וחשודה מעילוט) בחשד לעוקץ של כ-500 לקוחות במסווה של החזרי מס. לפי החשד, שלוש מהחשודות עבדו בחברה לגיטימית להחזרי מס, ובמהלך עבודתן העבירו לקוחות תשלומים לחשבון בנק פרטי שלהן ולחשבון פיקטיבי שפתחו. בחודשים האחרונים פנו החשודות גם לקרנות הפנסיה של הלקוחות וביקשו לפתוח אותן, מה שגרם ללקוחות לאבד זכויות וכסף. רבים מהנפגעים לא התלוננו והיחידה החוקרת פנתה אליהם באופן יזום. במעצרים נתפסו ממצאים שונים הקושרים את החשודות לעבירות.