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צה"ל ושב"כ פתחו במבצע לסיכול טרור בחברון

כוחות צה"ל, שב"כ, מג"ב ומת"ק יהודה פתחו במבצע לסיכול טרור במרחב חברון, ממנו יצאו שני המחבלים שחוסלו בהיתקלות בה נהרגו שני חיילים ונפצעו נוספים מוקדם יותר היום. הכוחות סורקים באופן ממוקד ויסודי את התשתיות במרחב לאיתור ונטרול תשתיות טרור ואמצעי לחימה, ומתחקרים עשרות חשודים. המבצע ממוקד לאזור ממנו פעלו המחבלים וצפוי להימשך מספר ימים. תושבי האזור יוכלו לצאת דרך שלוש נקודות ייעודיות לאחר תחקור ובידוק. כוחות הביטחון פועלים במקביל בעשרות יעדים לסיכול טרור לאורך יהודה ושומרון.