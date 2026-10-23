מבזק חדשות סרוגים

צה"ל יערוך תרגיל הגנה רב-זירתי בצפון ובמרכז ביום ראשון ושני

ביום ראשון ושני הקרוב (25-26 באוקטובר) יתקיים תרגיל צבאי במרחב הצפון והמרכז בהשתתפות חיל האוויר ואוגדות מרחביות. במהלך התרגיל יתרגלו הכוחות תרחישי מתקפת פתע וחדירה לשטח ישראל באוויר וביבשה. מטרת התרגיל: שיפור מוכנות צה"ל להגנה רב-זירתית בגבולות ומוכנות למעבר להסלמה. התרגיל תוכנן כחלק מגרף האימונים לשנת 2026 ומיישם לקחים מהמלחמה. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. בימים אלה תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס במרחב.