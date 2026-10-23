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צה"ל מכתיר את חברון ונכנס לבתי מחבלים בעקבות פיגוע הירי

בעקבות פיגוע הירי בחטיבת יהודה, כוחות צה"ל ומג"ב נכנסו לפעילות התקפית במרחב חברון והטילו כתר מלא על העיר ועל כפרים נוספים. הלוחמים פועלים בבתי המחבלים ובבתיהם של חשודים נוספים. במהלך השבוע האחרון עצרו כוחות הביטחון בהכוונת שב"כ יותר מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון, ביניהם מזוהים עם חמאס והג'יהאד האסלאמי ומסיתים נגד ישראל. בנוסף אותרו עשרות אמצעי לחימה, כולל נשקי M16, נשקי קרלו, נשקי איירסופט וארבעה מטעני חבלה.