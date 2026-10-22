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משרד הבריאות קורא להחזרת לפתן פירות של "בית יהודה" בשל חשש לחלקיקי פולימר

משרד הבריאות מפרסם קריאה להחזרה יזומה של לפתן פירות בסירופ קל במשקל 820 גרם של מותג "בית יהודה" (ברקוד 7296073748762). החברה היבואנית ג. ויליפוד אינטרנשיונל מעדכנת כי בבדיקת איכות פנימית עלה חשש לקילוף נקודתי של חומר פולימרי מאזור לחמת האריזה, באופן העלול להביא להימצאות חלקיקי החומר במוצר. צרכנים שברשותם המוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו. המוצר נאסף מדרכי השיווק בתיאום עם שירות המזון במחוז מרכז. לפניות: מוקד צרכנים 5042*.