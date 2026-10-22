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צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב ח'אן יונס שברצועת עזה וחיסלו את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ארגון הטרור ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. המחבל קידם לאורך המלחמה ובפרט בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ועדת ההתנגדות העממית הוקמה בשנת 2000 וכיום מקושרת לחמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניות. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים לרצועת עזה.