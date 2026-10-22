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יואב אדומי מהמילואימניקים נחשף בהתבטאויות שמאליות קיצוניות ברשתות

יואב אדומי, מספר 2 ברשימת המילואימניקים ומספר 5 ברשימה המאוחדת עם זליכה, נחשף בשורה של התבטאויות בפייסבוק הרחק משמאל לקו המוצהר של מפלגתו. בין היתר: הביע הבנה לדילמה של סרבני שירות, השווה בין ילדי עוטף עזה לילדי הרצועה, האשים את נתניהו בהחרבת ישראל, התנגד לגרעינים תורניים ודוכני תפילין, הביע אכזבה מבנו בן ה-13 שהתחיל לצום ("ככה זה מחלחל"), קרא להעניק פרס ישראל לשקמה ברסלר ורדמן ("מבצעים תפקיד היסטורי"), והתלהב מאיש השמאל הקיצוני ישראל פריי ("מלך!").