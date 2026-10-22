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עיצום של 256 אלף ₪ על מנורה מבטחים בגין איחור בדיווח על חשיפת מידע

הרשות להגנת הפרטיות הטילה עיצום כספי בסך 256,000 ₪ על חברת מנורה מבטחים ביטוח בגין הפרת חובת דיווח מיידי על אירוע אבטחה חמור. החברה דיווחה באיחור של למעלה משבועיים על אירוע שבו נחשף מידע אישי של 138 מבוטחים לסוכן ביטוח שלא היה מורשה לעיין בו. האירוע נודע לחברה ב-12 בנובמבר 2023, אך הדיווח לרשות הועבר רק ב-27 בנובמבר, לאחר השלמת בדיקות פנימיות. הרשות הבהירה כי אין להמתין להשלמת תחקור פנימי לצורך דיווח על אירוע אבטחה חמור, וכי דיווח ראשוני יכול להתבסס על תמונת מצב חלקית.