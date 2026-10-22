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כ"ץ: כל תקיפה על ישראל תירשם על שם האופוזיציה שפוגעת בהרתעה

שר הביטחון ישראל כ"ץ טען כי כל תקיפה או פיגוע בישראל יירשמו על שמם של יאיר לפיד, נפתלי בנט, יאיר גולן וחבריהם לאופוזיציה. לדבריו, האופוזיציה לא מפסיקה לתקוף אותו ואת ראש הממשלה ולהטיל דופי בשיקוליהם להזהיר מפני כוונות אויבים לתקוף את ישראל ולבצע פיגועים בערב הבחירות או במהלכן כדי להשפיע על תוצאותיהן. כ"ץ הוסיף: "כל הביקורת והאמירות המייחסות לנו שיקולים זרים מעידות על ניתוק ועל שיקולים פוליטיים צרים של אומריהם ופוגעות בהרתעה הישראלית וממריצות את אויבינו לפעול".