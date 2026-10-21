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כ"ץ: איראן מנסה לקדם פיגועים להשפעה על הבחירות, "אם תתקוף - תבער"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר בטקס סיום קורס קצינים כי בימים האחרונים מזוהים ניסיונות של איראן ושלוחיה לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. לדבריו, המשטר האיראני נמצא בנקודה החלשה ביותר שלו אי פעם, והחולשה הזאת עלולה להביא אותו לנקוט בצעדים הקיצוניים ביותר גם כנגד ישראל. כ"ץ הזהיר: "אנחנו מזהים את הניסיונות שלכם, אנחנו ערוכים לסכל אותם ומוכנים להכות בכם בכל העוצמה. אם איראן תתקוף את ישראל - איראן תבער".