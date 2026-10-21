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מצרים, ישראל והאיחוד האירופי מגנים הסכם ימי בין טורקיה ללוב

משרד החוץ המצרי הודיע כי מצרים דוחה את אשרור מזכר ההבנות בין לוב לטורקיה בנוגע לתיחום אזורי הסמכות הימית. לפי ההודעה, המזכר פוגע בזכויות הריבוניות של מצרים באזור הכלכלי הבלעדי ובמדף היבשתי שלה, והוא בטל ומבוטל. גם ישראל והאיחוד האירופי גינו את ההסכם. נשיאת האיחוד האירופי הצהירה כי ההסכם פוגע בזכויות ריבוניות של מדינות שלישיות ואינו עולה בקנה אחד עם דיני הים. משרד החוץ הישראלי אף הוא הצהיר כי ההסכם פוגע בזכויות ריבוניות.