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צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל שתכנן פיגוע בו נהרגו 4 לוחמים

צה"ל ושב"כ חיסלו השבוע בתקיפה במרחב עזה את המחבל מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בחמאס, שלקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען בו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ב-8 בספטמבר 2025. בפיגוע נהרגו סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל. חיסולו מהווה סגירת מעגל משמעותית באוגדה 162 - הלוחמים נפלו תחת פיקוד האוגדה, וכעת חטיבת האש 215 חיסלה את האחראי למותם. המחבל פעל לאורך המלחמה נגד כוחות צה"ל, קידם מתווי טרור והפר את הפסקת האש.