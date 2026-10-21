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ראשת ממשלת איטליה מכריזה על עונשים כבדים למשתתפים בפרעות

ראשת ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני הכריזה על ענישה כבדה למשתתפים בפרעות שהתרחשו בסוף השבוע. לפי ההחלטה, מי שיצטרף לקבוצה של חמישה אנשים או יותר במהלך הפגנה ויידה אבנים, ישליך נפצים או יזרוק מקלות, יעמוד בפני עונש של עד חמש שנות מאסר וקנס של עד 20 אלף אירו. אם הגורם לנזק הוא קטין, הוריו ישלמו. מלוני הודיעה כי עד סוף השנה יגיעו למילאנו 500 חיילים נוספים לסיוע למשטרה. לפי הדיווחים, הצעיר ביותר מבין המעורבים במילאנו היה בן 11 בלבד.