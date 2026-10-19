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27 חודשי מאסר לרופא מסורוקה שהורשע בחברות בדאע"ש

בית משפט השלום בבאר שבע גזר 27 חודשי מאסר בפועל על ד"ר מוחמד עזאם, רופא שעבד בבית החולים סורוקה, לאחר שהורשע בחברות בארגון הטרור דאע"ש. בית המשפט קבע כי עזאם עבר תהליך הקצנה אידיאולוגית ממושך החל מ-2014, נשבע אמונים למנהיג דאע"ש לאחר 7 באוקטובר, והחזיק במכשיריו מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים. השופטת שוש שטרית ציינה כי התנהלותו לא נבעה מסקרנות אלא מתהליך הקצנה עמוק, והדגישה את הסיכון הפוטנציאלי הנובע מתפקידו כרופא שטיפל באזרחים וחיילים פצועים. בנוסף למאסר נגזרו 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15,000 שקל.