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הרשעה במתן שוחד ליועצו של נשיא המדינה לשעבר ריבלין

בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את מזיד חמדאן במתן שוחד לזאב דולינסקי, יועצו האישי והבכיר של נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין. על פי כתב האישום, חמדאן העביר לדולינסקי בין השנים 2018-2020 לפחות 6,000 ש"ח תמורת סיוע בקידום בקשות מול גורמי ממשל ורשויות ציבוריות בתחומי תכנון ובנייה, רישיונות, אשרות כניסה ועניינים רפואיים. דולינסקי עשה שימוש בתפקידו הציבורי ובקשריו לקידום הבקשות. במסגרת הסדר טיעון הסכימו הצדדים לעתור לעונש של שישה וחצי חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס.