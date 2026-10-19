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צה"ל חיסל ראש חולייה ושני מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה

צה"ל חיסל במהלך סוף השבוע שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס בצפון הרצועה. במרחב דארג' תופאח חוסלו עבדאללה מוחמד חמיס ג'אבר, שסייע ליצירת אמצעי לחימה והיווה גורם משמעותי במטה הייצור של חמאס, ומאגד אחמד מוצטפא צבאג, ראש חולייה. במרחב ג'אבליה חוסל עאמר בשיר מוחמד חוראני, מחבל בגדוד ההנדסה. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר להסרת האיום.