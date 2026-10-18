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הממשלה אישרה תכנית לאומית לחיזוק המחקר והניסויים הקליניים בישראל

ממשלת ישראל אישרה היום (א') תכנית לאומית לקידום והרחבת פעילות המחקר והניסויים הקליניים בישראל. התכנית כוללת פישוט הליכים בירוקרטיים, ביזור סמכויות, והקמת מנגנון להכרה הדדית באישורים בין ועדות הלסינקי בבתי החולים למניעת כפילויות. המהלך צפוי לקצר זמני המתנה לאישורי מחקרים, להנגיש טכנולוגיות רפואיות חדשניות למטופלים מוקדם יותר, ולחזק את מעמדה של ישראל בעולם תוך משיכת השקעות מחברות פארמה וביוטכנולוגיה רב-לאומיות.